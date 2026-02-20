Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel bosco

Gli assistenti sociali che si occupano dei bambini nel bosco hanno ricevuto insulti e minacce da giorni. La causa sono le tensioni nate dopo il trasferimento dei tre bambini in una casa famiglia, avvenuto lo scorso 20 novembre. Le persone del quartiere si sentono frustrate e spesso si sfogano con parole dure e commenti violenti, sia di persona che online. Gli operatori segnalano un aumento di comportamenti aggressivi e di commenti ostili, che rendono difficile il loro lavoro quotidiano. La situazione resta tesa e senza segni di miglioramento immediato.