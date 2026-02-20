Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel bosco
Gli assistenti sociali che si occupano dei bambini nel bosco hanno ricevuto insulti e minacce da giorni. La causa sono le tensioni nate dopo il trasferimento dei tre bambini in una casa famiglia, avvenuto lo scorso 20 novembre. Le persone del quartiere si sentono frustrate e spesso si sfogano con parole dure e commenti violenti, sia di persona che online. Gli operatori segnalano un aumento di comportamenti aggressivi e di commenti ostili, che rendono difficile il loro lavoro quotidiano. La situazione resta tesa e senza segni di miglioramento immediato.
«La gente è incattivita. Per strada ci insulta, sui social ci minaccia, commenti atroci». Questo raccontano gli operatori della casa famiglia dove, dallo scorso 20 novembre, sono ospitati i tre “bambini del bosco”. Insieme con la mamma, in seguito alla decisione del tribunale dei Minori dell’Aquila di sospendere la responsabilità genitoriale dei genitori. A raccontarlo è la Repubblica, in un reportage all’interno della struttura. Il tiro al bersaglio sugli assistenti sociali. «Assistiamo a un tiro al bersaglio sugli assistenti sociali», spiegano dalla struttura, «un racconto basato su bugie che farà male ai più fragili».🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti sociali
Leggi anche: “I miei figli distrutti dall’ansia”: la lettera della madre dei ‘bambini del bosco’ contro assistenti sociali e casa famigliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ti sparo, sappiamo dove abiti: insulti choc all’arbitro La Penna; Tilde Minasi denuncia gli insulti sessisti: Una scelta di dignità oltre le appartenenze · ilreggino.it; Inter-Juve, insulti e minacce di morte all'arbitro La Penna: indaga la Procura di Roma; Insulti e minacce, Bastoni e la moglie bloccano i commenti sui social.
Champions e razzismo, Lloyd Kelly massacrato di insulti: Accetto le critiche, non queste frasi. E Vinicius diventa un casoDue episodi di razzismo in Champions: Kelly della Juventus insultato sui social. Su Vinicius aperta un'inchiesta dall'Uefa ... ilfattoquotidiano.it
Insulti a Liliana Segre, gli hater si scusano e propongono risarcimentiSu otto persone accusate di diffamazione razziale, solo una ha scelto di andare avanti e di essere giudicata con rito abbreviato, mentre quattro hanno ... avvenire.it
Minacce alla moglie: «Brucio la casa». Poi botte e insulti: avrebbe puntato un coltello anche alla figlia - facebook.com facebook
Ho ricevuto lettere con minacce, insulti, anche con foto della mia famiglia, e ho trovato mie immagini segnate da croci sulla porta di casa.Invito a praticare la non violenza che disarma le menti e le mani dei violenti e chi vuole criminalizzare chi si batte per un m x.com