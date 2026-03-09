Meloni dice che il Referendum non è un voto politico poi attacca la sinistra | Controllano i magistrati

Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui spiega le misure della riforma della giustizia, affermando che il referendum non rappresenta un voto politico. Durante il suo intervento, ha criticato la sinistra, accusandola di controllare i magistrati. Il messaggio si inserisce nel contesto della campagna referendaria, con un tono deciso e diretto.

Giorgia Meloni, con il suo intervento più deciso finora nella campagna referendaria, ha pubblicato un lungo video in cui descrive le misure contenute nella riforma della giustizia. Non solo: la presidente del Consiglio difende le ragioni del Sì dalle critiche, e dice che si vota "sulla giustizia, non sulla politica". Peccato che poi non perda occasione di attaccare la sinistra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Referendum giustizia, dopo gli attacchi alle toghe ora Meloni dice che “qualcuno vuole la lotta nel fango”Dopo gli attacchi ai giudici degli scorsi giorni, la premier dice di non voler politicizzare il referendum sulla giustizia - "non è un voto sul...

Meloni annuncia la data del referendum e dice che non vuole personalizzare il votoNel corso della conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha indicato il 22 e il 23 marzo come data più probabile per il referendum sulla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni dice

Temi più discussi: Iran, Meloni: nessuna richiesta sulle basi, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci; Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Medio Oriente, Giorgia Meloni: Preoccupata per le possibili ripercussioni sull'Italia; Iran, Meloni: Non siamo è in guerra e non vogliamo entrarci. Pd-M5S-Avs: Scappa dal Parlamento.

Meloni mette la faccia sul Sì al referendum sulla giustizia: Importante votareLa premier spiega in un lungo video le novità principali della riforma: È sacrosanta. Non cadete nella trappola di chi invita a votare no solo per mandare a casa il governo: non ci dimetteremo ... ilfoglio.it

Meloni: La guerra? Non sono né contro né a favore. Pronti a tassare chi specula sulle bolletteGiorgia Meloni condivide o condanna l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran? Nessuno dei due, risponde la presidente del Consiglio , intervistata da Mario Giordano durante il programma tv ... tpi.it

Grande presa di posizione (con giorni di ritardo peraltro) di Meloni sull’Iran: non condivide, ma neanche condanna. Praticamente non dice e non fa nulla. Il solito pesce in barile, che finge equidistanza ma in realtà appoggia in tutto e per tutto Trump (solo che n - facebook.com facebook

Giorgia Meloni dice che la riforma serve a fare in modo che i magistrati operino secondo la propria coscienza. Le sfugge che i magistrati devono seguire la legge, e che la coscienza non c'entra un accidenti. Poi aggiunge che se non passerà la riforma, ci sara x.com