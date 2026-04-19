Bambino morto in piscina | si indaga per omicidio colposo

La procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un bambino di sette anni, avvenuta nella piscina di un complesso termale di Suio, nel comune di Castelforte. Il bambino è deceduto per annegamento nel corso di un’immersione. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

C'è un fascicolo di indagine per omicidio colposo, aperto dalla procura di Cassino, sul caso della morte di Gabriele, il bambino di 7 anni annegato nella piscina di un complesso termale di Suio, nel comune di Castelforte. I pm, coordinati dal procuratore capo Carlo Fucci indagano però al momento.🔗 Leggi su Latinatoday.it 19-04-2026 - Bimbo morto annegato alle Terme, si indaga per omicidio colposo Notizie correlate Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo(Adnkronos) – Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte del bambino di 7 anni avvenuta sabato nella piscina di... Leggi anche: Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni morto in piscina: si indaga per omicidio colposo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Bambino morto annegato in piscina, diversi precedenti analoghi in questi anni. Bimbo morto in piscina, aperta un’indagine per omicidio colposoIl legale della famiglia chiede chiarezza, sollecitando verifiche su sicurezza e controlli nella struttura termale ... rainews.it Bimbo morto in piscina a Latina, il legale della famiglia: Bocchettone era senza grigliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto in piscina a Latina, il legale della famiglia: 'Bocchettone era senza griglia' ... tg24.sky.it Davanti all'ospedale di Rovigo una veglia per ricordare il piccolo Adam morto a due anni. Il bambino, che abitava con la famiglia in provincia di Parma, si stava sottoponendo all'intervento per la correzione di una malformazione congenita al braccio destro facebook Un bambino di 7 anni è morto annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il piccolo, deced x.com