Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina si indaga per omicidio colposo

Nella giornata di sabato, un bambino di sette anni ha perso la vita in una piscina di un complesso termale nella zona di Suio Terme, nel comune di Castelforte, provincia di Latina. Le forze dell'ordine hanno avviato un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza aver ancora identificato i responsabili. L'indagine è ancora in fase preliminare, e si sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte del bambino di 7 anni avvenuta sabato nella piscina di un complesso termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte (Latina). I pm, coordinati dal procuratore capo di Cassino Carlo Fucci, sono in attesa di una prima informativa dei carabinieri e nelle prossime ore affideranno l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del bambino. Esame necessario per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi, anche quella che il bambino sia stato bloccato da uno dei bocchettoni della piscina della struttura dove si trovava insieme ai genitori, ora sotto sequestro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni morto in piscina: si indaga per omicidio colposo Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposoLa procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Tragedia al San Paolo, morto il bimbo caduto dal balcone; Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale. Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposoAperta un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte del bambino di 7 anni avvenuta sabato nella piscina di un complesso termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte ... adnkronos.com Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termaleÈ successo a Suio Terme, nel comune di Castelforte. In corso indagini per capire la dinamica ... tg24.sky.it "Sono nato a Genova nel 1956 e da bambino ero esattamente come adesso: scemo, che è una caratteristica che pretendo venga elencata tra le doti umane. Ho iniziato a voler fare questo lavoro a cinque anni per via di mia madre che mi ha incoraggiato. Per facebook Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone ift.tt/sIyVvH8 x.com