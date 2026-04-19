Balduzzi a Savona | la sfida dell’Articolo 3 tra progresso e tecnologia

Venerdì 17 aprile, presso l’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, il professore Renato Balduzzi ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte per discutere dell’Articolo 3 della Costituzione. Durante l’incontro, sono stati analizzati i temi legati al rapporto tra progresso e tecnologia, con un focus sulla sfida rappresentata dall’innovazione nel rispetto dei principi costituzionali. L’evento ha coinvolto i giovani in un confronto diretto sui valori fondamentali della norma.

Venerdì 17 aprile, presso l’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, il professore Renato Balduzzi ha affrontato gli studenti delle classi quarte e quinte con una riflessione profonda sulla natura della Carta Costituzionale. L’incontro, inserito nel Programma di Educazione alle Scienze Economiche e Sociali (PESES) sotto la direzione del professor Carlo Cottarelli, ha trasformato un momento di formazione accademica in un dialogo serrato tra le generazioni su come i principi del passato possano garantire le libertà del presente. L’impegno sociale e la sfida tecnologica dell’articolo 3. Durante l’intervento intitolato La Costituzione italiana oggi: principi senza tempo e sfide contemporanee, il docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha messo al centro della discussione il cosiddetto super-articolo 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Balduzzi a Savona: la sfida dell’Articolo 3 tra progresso e tecnologia Notizie correlate Leggi anche: Coppa Italia, la Sciorba ospita la Final Four: Pro Recco in pole, sfida aperta tra AN Brescia e RN Savona IA: oltre la tecnologia, la sfida tra scienza e umanesimoGianna Martinengo, esperta con una lunga esperienza tra l’Italia e gli Stati Uniti, sostiene che l’intelligenza artificiale debba essere interpretata...