IA | oltre la tecnologia la sfida tra scienza e umanesimo

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale viene spesso vista come una semplice innovazione tecnologica, ma alcuni esperti sottolineano che si tratta di una disciplina scientifica a tutti gli effetti. La discussione riguarda il modo in cui questa tecnologia possa influenzare i rapporti tra scienza e umanesimo. Un’esperta con una lunga esperienza internazionale afferma che l’IA non deve essere considerata solo un supporto, ma un campo di studio da affrontare con approcci rigorosi e specifici.

Gianna Martinengo, esperta con una lunga esperienza tra l’Italia e gli Stati Uniti, sostiene che l’intelligenza artificiale debba essere interpretata come una vera e propria disciplina scientifica piuttosto che come un semplice accessorio tecnologico. La riflessione nasce dalla necessità di integrare le competenze informatiche con i saperi umanistici per gestire un’innovazione che sta trasformando radicalmente il tessuto sociale e lavorativo. L’analisi della studiosa tocca punti cruciali che riguardano la natura stessa dell’IA, definendola un punto d’incontro tra l’infrastruttura tecnica — composta da hardware, software e sistemi di rete — e le discipline cognitive come la linguistica, l’antropologia e la filosofia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Intelligenza artificiale tra scienza e coscienza

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