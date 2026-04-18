A Firenze, si è svolta una cerimonia ufficiale in cui Serena Stefani è stata nominata Accademico dei Georgofili, una delle istituzioni più riconosciute in Italia nel settore degli studi agronomici e ambientali. La nomina rappresenta un riconoscimento di rilievo per il suo percorso professionale e accademico. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri dell’accademia, sottolineando l’importanza dell’evento nel panorama scientifico e culturale locale.

Firenze ha fatto da cornice a un momento di grande valore istituzionale e umano: Serena Stefani è stata nominata Accademico dei Georgofili, entrando così a far parte di una delle più autorevoli istituzioni italiane nel campo degli studi agronomici e ambientali. La cerimonia si è svolta nella storica sede dell’Accademia, fondata nel 1753, dove sono state conferite le onorificenze ai professionisti distintisi per il loro contributo al mondo agricolo e alla tutela del territorio. Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vicepresidente di ANBI Toscana, Serena Stefani ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento per il suo impegno nella gestione delle risorse idriche, nella difesa del suolo e nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione a un territorio complesso e ricco di valori come quello dell’Alto Valdarno.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Serena Stefani Accademico dei Georgofili: un riconoscimento di prestigio

Notizie correlate

Serena Stefani è accademico dei GeorgofiliArezzo, 18 aprile 2026 – Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vicepresidente di ANBI Toscana, è Accademico dei...

Inaugurato anno accademico Georgofili:“Il momento difficile ma si deve seguire la scienza"Firenze, 17 aprile 2026 - Si è svolta stamani a Palazzo Vecchio la cerimonia di inaugurazione del 273/o anno accademico dell'Accademia dei...

Contenuti e approfondimenti

Serena Stefani è accademico dei GeorgofiliLa Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno insignita del prestigioso titolo ... msn.com

Serena Stefani riconfermata alla guida del consorzio di bonificaArezzo, 28 novembre 2024 – Sarà uno Stefani bis. La Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno uscente resta saldamente alla guida dell’Ente. Premiata dai risultati delle elezioni che si ... lanazione.it