Il 17 aprile scorso, nello Yankee Stadium, l’attenzione dei presenti si è concentrata su un episodio che ha coinvolto due persone che si sono scambiate un bacio tra le tribune. L’evento ha suscitato reazioni tra i tifosi e ha portato a un certo caos all’interno dello stadio. La scena ha attirato l’attenzione dei media locali e ha generato discussioni sui social network.

Tra le tribune dello Yankee Stadium, il 17 aprile scorso, l’atmosfera si è accesa per un motivo che non ha nulla a che fare con il punteggio della sfida tra i New York Yankees e i Kansas City Royals. Amanda Batula e West Wilson sono stati sorpresi in una manifestazione di affetto molto esplicita durante l’incontro di baseball, confermando così la natura della loro relazione romantica che aveva già scosso il mondo televisivo poco tempo prima. Le immagini catturate dai social media mostrano un momento di grande complicità: West, che indossava una maglietta dei Royals accompagnata da un berretto blu, ha baciato Amanda mentre i due osservavano la partita dalle gradinate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bacio allo Yankee Stadium: Amanda e West scatenano il caos tra i fan

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