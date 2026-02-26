Caos VAR allo Stadium | il mistero del rosso a Kelly gela la Juventus

Analisi del caso arbitrale tra Pinheiro e il monitor: come un secondo giallo si è trasformato in espulsione diretta contro il Galatasaray. Nella serata di ieri, la sfida tra Juventus e Galatasaray è stata segnata da un cortocircuito procedurale che ha riacceso le polemiche sulla gestione del VAR nelle competizioni continentali. Al terzo minuto del secondo tempo, l’espulsione di Lloyd Kelly ha generato un clima di incredulità collettiva, non tanto per l’uscita dal campo del difensore, quanto per la bizzarra dinamica con cui è stata comminata la sanzione. Il direttore di gara portoghese Joao Pinheiro, dopo aver inizialmente sanzionato con un secondo cartellino giallo una tacchettata involontaria sulla caviglia di Baris Yilmaz, è stato richiamato al monitor dalla sala video. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

