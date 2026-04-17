Un giocatore italiano ha fatto il suo debutto e ha conquistato una vittoria nello Yankee Stadium, il tempio del baseball. Originario di Verona, è stato richiamato dai Los Angeles Angels due giorni fa e ha preso parte alla partita entrando a gioco in corso. La sua presenza nel campo statunitense rappresenta un momento significativo per il baseball italiano.

Questa notte un ragazzo italiano è stato catapultato nell’ombelico del mondo del baseball. Nel punto più celebre e simbolico per chiunque ami il gioco: il monte di lancio dello Yankee Stadium. È stata la prima volta in 150 anni di Major League. Mai avevamo nemmeno immaginato di vedere un nostro lanciatore lì. E invece, sull’onda lunga del nostro meraviglioso quarto posto al World baseball Classic, Samuel Aldegheri ci è arrivato. E ha vinto la partita. E’ il lanciatore vincente. Al quarto inning, con un out e i New York Yankees in vantaggio 3-2, i Los Angeles Angels hanno mandato a lanciare lui, Samuel Aldegheri da San Martino Buon Albergo, provincia di Verona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aldegheri fa la storia: è il primo italiano che gioca e vince nel tempio del baseball, lo Yankee Stadium

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