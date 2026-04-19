Baby prostitute | Il sistema da incubo degli affidi in Francia

Un’educatrice che ha lavorato per anni in strutture di assistenza per minori in Francia ha dichiarato che alcune case famiglia si sono trasformate in ambienti dove si verificano casi di prostituzione minorile. La denuncia si basa su esperienze dirette e testimonianze raccolte nel corso del suo lavoro, e le sue parole sono state pubblicate dal quotidiano locale Le Progrès. La questione riguarda l’affidamento dei minori e le difficoltà di controllo e tutela in alcune strutture.

«Le case famiglia sono diventate fabbriche di prostitute». A parlare al quotidiano di Lione Le Progrès è Laura, nome di fantasia dietro cui si cela un’educatrice che ha operato per anni nelle strutture transalpine dedicate ai minori in difficoltà. E che, spesso, si rivelano luoghi in cui l’orrore, anziché essere sanato, viene amplificato a dismisura. Mentre l’Italia scopre, grazie al caso della “famiglia nel bosco”, le storture del sistema degli affidi, in Francia già da un anno è scoppiato lo scandalo relativo all’Aide sociale à l’enfance (Ase), l’ente pubblico che si occupa della tutela dei minori. E che ora è sotto accusa: per i bambini sottratti alle famiglie senza motivazioni reali e anche, colmo della tragedia, per quelli avviati alla prostituzione proprio dentro le strutture che avrebbero dovuti proteggerli.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Baby prostitute: Il sistema da incubo degli affidi in Francia Notizie correlate Uccise tre prostitute a Roma: “De Pau lucido e calcolatore, mostrava disprezzo per le prostitute”Il killer di Prati che nel novembre del 2022 fece una mattanza definito dalla Corte dell'Assise come un narcisista maligno Giandavide De Pau, l’uomo... Aeroporti, estate da incubo: con nuovo sistema Ue code di 4 ore per chi viene da fuori(Adnkronos) – Il nuovo sistema di ingresso e uscita di Schengen (Ees), introdotto per rendere le frontiere dell’Ue meno permeabili all’immigrazione... Contenuti di approfondimento Baby prostitute: Il sistema da incubo degli affidi in FranciaOltralpe emerge un legame perverso tra il circuito delle case famiglia e il business sui corpi di giovanissime vittime. Sotto accusa l’ente pubblico incapace di tutelare le minori lasciando campo libe ... panorama.it Arresto per i clienti delle baby prostitute«La lotta ai clienti delle prostitute bambine è una nostra priorità. Non siamo disposti a mollare». Francesco Scidone, assessore alla sicurezza del Comune, snocciola i provvedimenti prossimi venturi, ... ilsecoloxix.it