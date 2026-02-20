Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di truffare un’82enne usando il nome di un falso carabiniere. La vittima ha denunciato di aver ricevuto una telefonata in cui l’uomo si spacciava per un ufficiale dell’Arma, chiedendo soldi per un presunto problema legale. I malviventi sono stati scoperti mentre cercavano di convincere l’anziano a consegnare denaro. Durante la perquisizione, sono stati trovati diversi orologi d’oro e gioielli di valore che avevano intenzione di portare via. La polizia ha fermato i sospetti sul fatto.

Se non fosse che hanno provato a fare una truffa, sarebbe da sorridere a sentire il nome usato questa volta dai malviventi per agganciare la vittima. Le telefonate in casa sono arrivate infatti a nome di un fantomatico ’ maresciallo La Rocca ’. Sì, proprio così, non l’omonimo (ma quasi) della famosa fiction di successo interpretata da Gigi Proietti che spopolò sulla Rai. "Attenzione! Ho appena ricevuto una chiamata, al telefono fisso, da dei finti carabinieri – la denuncia sui social per mettere in guardia di una donna – un certo ’maresciallo La Rocca’ di una stazione di Siena, dicendomi che sono indagata per un qualcosa e dovevo recarmi alla stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Truffano 82enne: 2 arresti. Ritrovati ori e orologi. Trucco del finto carabiniere

Anziani truffati con il trucco del finto carabiniere tra Modena e Frosinone, arrestate due personeDue persone sono state arrestate tra Modena e Frosinone con l’accusa di aver truffato anziani usando il trucco del falso carabiniere.

