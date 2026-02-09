Assalto portavalori il racconto choc della studentessa rapinata | Ho detto che avevo una bambina piccola
Questa mattina a Brindisi, un commando armato ha assaltato un portavalori, sparando anche alcuni colpi contro i carabinieri. La studentessa rapinata, ancora scossa, ha raccontato di aver detto di avere una bambina piccola per cercare di proteggersi. Il peggio è passato, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.
Il peggio è passato. A bocce ferme la studentessa rapinata dal commando che questa mattina lunedì 9 febbraio ha assaltato un portavalori con metodi paramilitari, esplodendo anche alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dei carabinieri, a BrindisiReport racconta quanto accaduto sulla strada.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Brindisi Report
Rapinata di giorno e in pieno centro con la tecnica della "gomma sgonfiata": il racconto choc della vittima
Il racconto choc di una studentessa iraniana a Messina: "Mi hanno sparato mentre manifestavo, oggi sogno un Paese libero"
Una studentessa iraniana a Messina condivide il suo ricordo di aver subito un colpo durante una manifestazione.
Ultime notizie su Brindisi Report
Assalto al portavalori a Brindisi, i banditi in fuga hanno sparato all’auto dei carabinieri: Vivi per miracoloUn assalto armato a un furgone portavalori dell’azienda Btv Battistolli ha paralizzato questa mattina la statale 613, la superstrada che collega Lecce a ... thesocialpost.it
Assalto sulla Brindisi-Lecce, lo choc di una studentessa: «Con le armi mi hanno tolto l'auto. Temevo per me, ho urlato: ho una bambina»Il racconto choc di una giovane donna diretta all’università di Lecce per sostenere un esame e finita suo malgrado al centro dell'assalto al portavalori, lungo ... ilmattino.it
Assalto a portavalori tra Lecce e Brindisi, la foto dell’arresto di uno dei componenti del commando armato facebook
Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.