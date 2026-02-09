Assalto portavalori il racconto choc della studentessa rapinata | Ho detto che avevo una bambina piccola

Questa mattina a Brindisi, un commando armato ha assaltato un portavalori, sparando anche alcuni colpi contro i carabinieri. La studentessa rapinata, ancora scossa, ha raccontato di aver detto di avere una bambina piccola per cercare di proteggersi. Il peggio è passato, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.

