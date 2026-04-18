Il segretario Pd Alaia chiama la coalizione progressista | Ampio consenso su Nello Pizza appello all’unità anche ad AVS

Il segretario del Partito Democratico ha espresso soddisfazione per il consenso crescente nei confronti di Nello Pizza, candidato sindaco di Avellino indicato dalla Direzione Provinciale del sua partito. In una dichiarazione, ha anche invitato alla collaborazione tra le forze della coalizione progressista, sottolineando l’adesione anche da parte di altri enti e gruppi politici presenti nella città.