Modena celebra la Polizia Il Questore | Criticità evidenti ma i risultati ci danno ragione

Questa mattina a Modena si sono svolte le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. Il Questore ha commentato le criticità presenti, affermando che, nonostante le difficoltà, i risultati ottenuti confermano l’efficacia delle attività svolte. L’evento si è svolto in una cornice di rispetto e commemorazione per il ruolo delle forze di polizia.

Questa mattina si sono svolte le celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, a Modena come nel resto del paese. Quest'anno l'evento ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Chiesa di San Carlo, uno dei luoghi simbolo della città di Modena (gentilmente messa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it "Malamovida, le sentenze ci danno ragione. Ora interventi""La salute non è negoziabile: le sentenze ci danno ragione": Così il Coordinamento milanese MilaNo Degrado e Malamovida ha sollecitato un intervento... La Polizia celebra il 174esimo anniversario, il questore Mastromattei: "Mi sento un orgoglioso forlivese. Il nostro territorio non è un'isola felice"Si è svolto al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Modena - Una notizia che non avremmo mai voluto darvi. Temi più discussi: Modena, controlli della Polizia Locale su bici e monopattini: 71 violazioni accertate; Venerdì 10 aprile in Sala del Tricolore focus su responsabilità erariale nella Pubblica Amministrazione nell'era dell'AI; Reggio Emilia celebra il volontariato: la quarta serata speciale dedicata alle associazioni del territorio. Modena celebra i 174 anni della Polizia di StatoSocietà: Cerimonia questa mattina alla chiesa San Carlo con il coinvolgimento degli studenti dell Istituto vecchi Tonelli e del Venturi. Il Questore: Le migliori energie per questa comunità ... lapressa.it La Polizia celebra 174 anni al servizio dei cittadini: assegnati riconoscimenti agli agentiQuesta mattina, nell'auditorium della Questura di Grosseto, la Polizia di Stato ha celebrato la festa per i suoi 174 anni ... grossetonotizie.com Un francobollo speciale per celebrare il centenario del Tridente Maserati MODENA (ITALPRESS) – A Roma si è tenuta la cerimonia di presentazione e annullo filatelico di nove francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema pro - facebook.com facebook