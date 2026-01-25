Controlli della velocità e Ufficio mobile di prossimità gli appostamenti della polizia locale

Durante l'ultima settimana di gennaio, la polizia locale continuerà a concentrare i propri sforzi sui controlli della velocità e sull'ufficio mobile di prossimità. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza stradale e a rafforzare la presenza sul territorio, mantenendo un approccio di vicinanza ai cittadini e di prevenzione. Un impegno costante per assicurare un ambiente più sicuro e più vicino alle esigenze della comunità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.