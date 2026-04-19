Autotrasporti è vera crisi in Lombardia Dal 2015 un quarto di ditte in meno | C’è il rischio collasso

In Lombardia, il settore degli autotrasporti sta attraversando una fase difficile, con un calo di circa un quarto delle aziende dal 2015. Durante un’assemblea convocata dalla Fai, sezione Milano, Monza e Brianza, e Lodi, è emersa una crescente preoccupazione riguardo alla possibilità di un collasso del settore, in particolare a causa dell’aumento dei costi del gasolio. La riunione è stata organizzata per discutere le conseguenze di questa situazione e le eventuali soluzioni.

Milano, 19 aprile 2026 – “Rischiamo il collasso”. La preoccupazione degli autotraportatori lombardi esplode al termine di un’assemblea straordinaria urgente convocata dalla Fai (sezione Milano, Monza e Brianza, Lodi) sul caro-gasolio. In gioco c’è il futuro di un settore strategico messo a dura prova negli ultimi dieci anni. A fine 2025, stando ai numeri elaborati dalla Cgia di Mestre su dati delle Camere di commercio, risultavano attive poco più di 10mila imprese, il 23,6% in meno del 2015. Gli effetti della guerra all’Iran -in particolare gli aumenti dei carburanti - rischiano di provocare un’ulteriore sforbiciata da qui a fine anno. Settore autotrasporti in frenata Stop di cinque giorni e preoccupazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autotrasporti, è vera crisi in Lombardia. Dal 2015 un quarto di ditte in meno: “C’è il rischio collasso” Notizie correlate Lombardia al collasso: 5700 medici in meno, 300 pazientiIl sistema sanitario italiano si trova di fronte a una carenza strutturale di 5700 medici di medicina generale, con la Lombardia che registra il... Antartide in crisi: +6°C e ghiacci a rischio collasso entro 2100La Penisola Antartica tra ghiaccio che si scioglie e specie a rischio La Penisola Antartica sta vivendo un dramma ambientale senza precedenti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Autotrasporti, è vera crisi in Lombardia. Dal 2015 un quarto di ditte in meno: C’è il rischio collasso; Guerra in Iran e prezzi esplosi, i prossimi a fermarsi rischiano di essere gli scuolabus: autotrasporti al collasso, conseguenze pesanti sulla vita quotidiana dei cittadini; Il caro-gasolio mette sotto pressione l’autotrasporto italiano; La protesta per il caro carburanti: un omaggio al potere del popolo irlandese [VIDEO] - le cause della crisi. Autotrasporti, è vera crisi in Lombardia. Dal 2015 un quarto di ditte in meno: C’è il rischio collassoA fine 2025 le imprese attive nella regione erano 10mila, con un calo del 23,6% nell’ultimo decennio. Il segretario Fai, Florio, denuncia: Manca la liquidità. Per molti meglio lo stop piuttosto che s ... ilgiorno.it Caro carburanti, autotrasporto in crisi: Caserta tra le poche province in controtendenzaSecondo la CGIA il settore rischia il collasso, ma nel casertano cresce il numero delle imprese: tra resistenza e nuove criticità ... casertanews.it ULTIM’ORA Autotrasporti, proclamato fermo dei servizi “L’Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto (ANATRAS) ha proclamato il fermo dei servizi di autotrasporto. È una decisione sofferta ma inevitabile di fronte alla preoccupante e inspiegabile insensib x.com LaC News24. . Dalla droga nascosta in un bunker allo sciopero degli autotrasporti: questo e molto altro nelle Breaking news delle ore 10 facebook