Antartide in crisi | +6°C e ghiacci a rischio collasso entro 2100

Il riscaldamento globale causa un aumento di 6°C delle temperature in Antartide, mettendo a rischio i ghiacci della Penisola. Le calotte si stanno sciogliendo rapidamente, con frammenti di ghiaccio che si staccano più frequentemente. Questa situazione compromette gli habitat di molte specie e accelera il collasso delle masse ghiacciate. Le preoccupazioni crescono man mano che si avvicina il 2100, quando si prevede che il fenomeno peggiorerà ulteriormente.

La Penisola Antartica tra ghiaccio che si scioglie e specie a rischio. La Penisola Antartica sta vivendo un dramma ambientale senza precedenti. Gli eventi di caldo estremo si stanno moltiplicando, con temperature che superano sempre più spesso lo zero gradi centigradi. Questo fenomeno, unito all’aumento delle precipitazioni e alla fusione superficiale del ghiaccio, sta mettendo a dura prova l’ecosistema locale. Le piattaforme glaciali, come Larsen C e Wilkins, potrebbero collassare entro il 2100, con conseguenze drammatiche per l’intero ecosistema. Il versante occidentale della Penisola sta registrando cali significativi nella concentrazione di ghiaccio marino durante i mesi invernali, mentre il versante orientale mostra le contrazioni maggiori durante l’estate australe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

