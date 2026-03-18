Lombardia al collasso | 5700 medici in meno 300 pazienti

La regione Lombardia sta affrontando una grave carenza di medici di medicina generale, con circa 5700 professionisti in meno rispetto al bisogno. Questa mancanza si traduce in circa 300 pazienti senza un medico di riferimento. La situazione mette sotto pressione il sistema sanitario locale, che si trova a gestire un deficit di personale senza precedenti.

Il sistema sanitario italiano si trova di fronte a una carenza strutturale di 5700 medici di medicina generale, con la Lombardia che registra il deficit più grave del Paese. La situazione critica è aggravata da un invecchiamento demografico accelerato e da un calo dell’attrattività della professione, minacciando l’accesso alle cure per milioni di cittadini. Mentre i dati indicano che nel 2025 quasi 14,6 milioni di italiani avevano oltre 65 anni, rappresentando il 24,7% della popolazione, il numero di professionisti disponibili è crollato del 14,1% rispetto al 2019. Questa dinamica crea uno squilibrio insostenibile tra domanda crescente e offerta ridotta, costringendo i pochi medici rimasti a gestire carichi di lavoro ben oltre i limiti consigliati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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