Autostrada A11 | stazione Prato ovest chiusa una notte

Durante una notte, la stazione di Prato Ovest sull'autostrada A11 rimarrà chiusa. Per chi percorre la zona, sarà consigliata l’uscita alternativa a Prato Est. La chiusura temporanea è stata comunicata da fonti ufficiali e riguarda un intervallo di tempo limitato. La gestione delle deviazioni è stata organizzata per garantire la sicurezza e il flusso del traffico durante l’intervento.

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