Auto elettrica | il risparmio drastico che batte il gasolio del 53%

A causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, i prezzi dell'energia sono aumentati, influenzando i costi di carburante e di energia. Di conseguenza, l'acquisto e l'uso di un'auto elettrica risultano in un risparmio fino al 53% rispetto ai veicoli a gasolio. Questa differenza si riflette sia nel prezzo di acquisto che nei costi di gestione quotidiani.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno drasticamente alterato i costi energetici, rendendo la mobilità elettrica sensibilmente più economica rispetto ai motori termici. Secondo un’analisi condotta da Federcarrozzieri, il risparmio sceglie una vettura a batteria può arrivare fino al 53% rispetto all’utilizzo del gasolio, a parità di chilometri percorsi. L’impatto dei prezzi dell’energia sul portafoglio degli automobilisti. La gestione della spesa per il rifornimento dipende oggi in modo determinante dalla modalità di alimentazione scelta. I dati evidenziano che caricare un veicolo elettrico presso l’abitazione privata, sfruttando la rete domestica, permette di coprire 100 km con una spesa media di 5,6 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto elettrica: il risparmio drastico che batte il gasolio del 53% Notizie correlate Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolioLa crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di... Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio: minore spesa fino a 637 euro annuiLa crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Con l'auto elettrica risparmio fino a 637 euro rispetto al gasolio dopo la crisi in Medio Oriente; Federcarrozzieri, con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio; Con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio; Incentivi auto elettriche: i fondi sono finiti. Auto elettriche, i vantaggi meno raccontati ma più utili per chi le usa ogni giornoL’adozione delle auto elettriche è spesso raccontata attraverso i benefici più evidenti: zero emissioni allo scarico e incentivi all’acquisto. Tuttavia, esiste un sistema di vantaggi meno scontati che ... autotoday.it Migliori auto elettriche 2026: la classifica con prezziLe 10 migliori auto elettriche 2026 in Italia: da 17.900€ (Dacia Spring) a 29.990€ (MG4). Autonomia, prezzi, costi ricarica vs benzina. ilgiornaledigitale.it Hai firmato il contratto della tua nuova auto elettrica (sfruttando gli incentivi), magari hai versato un anticipo, ma il veicolo resta fermo in concessionaria perché gli incentivi anticipati dal venditore non sono ancora stati rimborsati dallo Stato Ecco come puoi t - facebook.com facebook Il caro carburanti potrebbe salvare l'auto elettrica Crescono le ricerche online di quelle usate x.com