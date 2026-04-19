Auto elettrica | il risparmio drastico che batte il gasolio del 53%

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, i prezzi dell'energia sono aumentati, influenzando i costi di carburante e di energia. Di conseguenza, l'acquisto e l'uso di un'auto elettrica risultano in un risparmio fino al 53% rispetto ai veicoli a gasolio. Questa differenza si riflette sia nel prezzo di acquisto che nei costi di gestione quotidiani.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno drasticamente alterato i costi energetici, rendendo la mobilità elettrica sensibilmente più economica rispetto ai motori termici. Secondo un’analisi condotta da Federcarrozzieri, il risparmio sceglie una vettura a batteria può arrivare fino al 53% rispetto all’utilizzo del gasolio, a parità di chilometri percorsi. L’impatto dei prezzi dell’energia sul portafoglio degli automobilisti. La gestione della spesa per il rifornimento dipende oggi in modo determinante dalla modalità di alimentazione scelta. I dati evidenziano che caricare un veicolo elettrico presso l’abitazione privata, sfruttando la rete domestica, permette di coprire 100 km con una spesa media di 5,6 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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