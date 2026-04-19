Australia presenza di veleno per topi negli alimenti per bambini Cosa sta succedendo?

In Australia, sono state trovate tracce di veleno per topi in alcuni alimenti destinati ai bambini. La scoperta è avvenuta all’interno di un supermercato, dove alcuni prodotti a marchio Hipp sono risultati contaminati. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i consumatori e le autorità sanitarie stanno effettuando controlli sulle scorte e sui fornitori coinvolti. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle cause della contaminazione o sui numeri esatti dei prodotti interessati.

Una scoperta a dir poco inquietante tra le corsie di un supermercato in Australia. È giunta la notizia che alcuni prodotti a marchio Hipp siano risultati contaminati. La manomissione riguarda specificatamente alimenti per bambini manomessi con veleno per topi: un caso possibilmente ricondotto a un’azione criminale volta a ricattare. Alimenti per bambini avvelenati: cosa sta succedendo?. Attualmente il marchio alimentare protagonista della vicenda non ha ancora rilasciato informazioni in merito. L’azienda ad oggi ha concesso all’ Austria Presse Agentur (APA) una dichiarazione, affermando che Hipp non è «in grado di fornire informazioni al momento a causa delle indagini in corso».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Australia, presenza di veleno per topi negli alimenti per bambini. Cosa sta succedendo? Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP