Stadio Roma | obiettivo approvare entro le 14 il Pfte in Assemblea capitolina

L’Assemblea capitolina sta discutendo in questo momento la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica per lo stadio della Roma, che si trova nell’area dell’ex Sdo di Pietralata. L’obiettivo è approvare il documento entro le 14, mentre i consiglieri stanno esaminando i dettagli relativi al progetto. La discussione si svolge in un clima di attesa e attenzione.

In Assemblea capitolina si discute il Piano di fattibilità per lo stadio della As Roma a Pietralata. Gli interventi politici animano il dibattito. E' attualmente in corso la discussione all'interno dell'Assemblea capitolina riguardo alla delibera relativa al Piano di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dello stadio della As Roma, situato nell'area dell'ex Sdo di Pietralata. Dopo la presentazione della relazione iniziale da parte dell'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, il quale ha ribadito i chiarimenti già esposti nelle precedenti commissioni capitoline competenti, in particolare riguardo agli aspetti legati alla mobilità, alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dei beni archeologici, è iniziata la discussione generale.