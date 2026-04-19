Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno annunciato il loro matrimonio attraverso i social, condividendo una foto con un messaggio di gioia e una dedica affettuosa. La coppia, nota per il loro lavoro nei The Jackal, ha reso pubblica la notizia del sì, suscitando entusiasmo tra i loro follower. L'evento si è svolto in modo discreto e senza dettagli aggiuntivi riguardo alla data o al luogo della cerimonia.

Aurora Leone e Simone Ruzzo si sposano e ad annunciarlo è stata la stessa attrice e comica casertana con un post su Instagram, pubblicato in occasione dei 38 anni del co-fondatore dei The Jackal. Immediata la reazione di fan e del resto del collettivo napoletano. La proposta di matrimonio? Non poteva che arrivare con un "gin tonic in mano". Nel messaggio pubblicato per il compleanno di Simone Ruzzo, Aurora Leone ha incluso uno scatto in cui la coppia avanza mano nella mano. Impossibile non cogliere la sorpresa nell'espressione di lei, come se stesse vivendo un momento improvviso e felicissimo. Il sorriso di lui, ampio e rilassato, tradisce chiaramente un'aria complice.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aurora Leone e Simone Ruzzo si sposano: "Sono così felice di averti detto sì"

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