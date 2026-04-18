Aurora Leone ha pubblicato un post su Instagram in cui ha confermato la sua relazione con Simone Ruzzo. La coppia, già al centro di voci sul loro legame, è nota anche per aver lavorato insieme nei The Jackal, il gruppo comico e produttivo di cui fanno parte. La notizia viene resa pubblica attraverso un messaggio accompagnato da una foto, senza ulteriori dettagli sulla loro vita privata.

In un tenero post Instagram Aurora Leone rende ufficialmente nota la sua relazione con Simone Ruzzo. I due, protagonisti di rumors sul loro legame affettivo, sono uniti professionalmente dal sodalizio con i The Jackal. E ora pare abbiano ufficialmente reso pubblica la loro relazione grazie ad un post, dove in tantissimi si sono congratulati con loro. Aurora Leone e Simore Ruzzo: “Ti dirò sempre si”. Ormai da anni volto dai The Jackal, Aurora Leone ha imparato a farsi amare dal pubblico con la sua ironia e una simpatia pungente che attraversa lo schermo. Un volto molto conosciuto e apprezzato, dunque, quello della giovane comica e attrice. Il post, che ritrae i due con un mazzo di fiori, sembra raccontare che i due abbiano appena festeggiato la promessa di matrimonio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Aurora Leone e Simone Ruzzo ufficializzano la loro relazione: “Sempre si”

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