Simone Ruzzo è una figura chiave nel mondo dei contenuti digitali, riconosciuto per il suo ruolo nel gruppo dei The Jackal. Pur mantenendo un basso profilo pubblico, ha contribuito alla crescita e al successo del progetto, che rappresenta uno dei più significativi nel panorama online degli ultimi vent’anni. Recentemente, Ruzzo è stato al centro dell’attenzione anche per il suo rapporto con Aurora Leone, con cui si è fidanzato.

Dietro il successo dei The Jackal c’è anche lui, spesso lontano dai riflettori più rumorosi ma centrale nella costruzione di uno dei progetti digitali più importanti degli ultimi vent’anni. Simone Ruzzo è uno dei fondatori storici del gruppo napoletano che ha rivoluzionato il linguaggio della comicità italiana sul web, trasformando YouTube in una vera palestra creativa molto prima che diventasse una strada consolidata per lo spettacolo. Chi è Simone Ruzzo dei The Jackal. Nato nell’aprile del 1988, conosciuto anche all’anagrafe come Simone Russo, Ruzzo è tra i membri originari del collettivo insieme a Ciro Priello, Francesco Ebbasta e Alfredo Felaco.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone

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