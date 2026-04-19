Aurelio Musi e le origini della rivoluzione europea

Aurelio Musi ha scritto un testo dedicato alle origini della rivoluzione europea, con particolare attenzione alla rivolta di Masaniello. Secondo l'autore, questa rivolta rappresenta la prima contestazione anti-fiscale, anti-imperiale e anti-coloniale del continente. Musi confronta inoltre questa mobilitazione con le azioni di Oliver Cromwell, che nel XVII secolo fece decapitare il re. Il suo lavoro analizza eventi storici che hanno segnato i primi segnali di cambiamento in Europa.

di Paolo Pantani La rivoluzione di Masaniello è stata la prima rivoluzione anti-fiscale, anti-impereriale e anti-coloniale d’Europa, ha anticipato il coevo Oliver Cromwell, che fece tagliare la testa al re. Verso i napoletani e la loro storia, c’è sempre una censura additiva, come diceva Umberto Eco. Bisognerebbe revisionare il giudizio storico sempre negativo verso la storia dei napoletani. Ma non è questo il luogo, la parola ribellione è sdoganata per me, non si può nascondere che anche il nostro impegno dipende da una prima consapevolezza di ribellione all’esistente, poi si vede come fare, con orientamento strategico e determinazione. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Cecoslovacchia al tempo del socialismo reale. Regime, dissenso, esilio. Con Francesco Caccamo.

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