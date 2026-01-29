Iran l’Unione europea designa i Guardiani della rivoluzione come terroristi

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno deciso di chiamare i Guardiani della rivoluzione iraniani un’organizzazione terroristica. La decisione arriva dopo anni di tensioni e accuse reciproche. L’UE punta a mettere sotto pressione l’Iran, inserendo i Guardiani tra le liste delle organizzazioni che rappresentano una minaccia alla sicurezza. La mossa potrebbe portare a restrizioni e sanzioni più dure contro l’Iran e le sue forze militari. La questione rischia di aumentare lo scontro tra l’Europa e Teheran, già complicato da altre tensioni internazionali.

"'Terroristico' è il termine giusto per definire un regime che reprime nel sangue le legittime proteste dei suoi cittadini", ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Un regime che uccide migliaia di suoi cittadini non può che andare incontro alla rovina", ha dichiarato Kallas al termine di una riunione dei ministri degli esteri europei a Bruxelles. Durante la riunione i ministri hanno dato il via libera all'inserimento dei Guardiani della rivoluzione nella lista dell'Ue delle organizzazioni terroristiche. L'organo militare iraniano era già presente nelle liste di altri paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Australia.

