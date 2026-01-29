L’Unione Europea sta valutando se indicare i Guardiani della rivoluzione come terroristi

Da ilpost.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea sta considerando di mettere i Guardiani della rivoluzione tra le organizzazioni terroristiche. La mossa arriva dopo le recenti proteste in Iran, che hanno portato a una repressione dura e violenta. La decisione potrebbe cambiare molto le relazioni tra l’Europa e Teheran, e rischia di avere ripercussioni anche sui cittadini che vivono tra le due sponde. La questione è ancora aperta, ma l’UE sembra decisa a prendere una posizione forte.

Giovedì i ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione Europea discuteranno della possibilità di inserire i Guardiani della rivoluzione, la più potente forza armata dell’Iran, nella lista delle organizzazioni terroristiche. È una proposta sostenuta anche dall’Italia, che l’ha presentata come una risposta alla repressione violenta e brutale attuata dal regime iraniano per sedare le proteste di inizio gennaio (ha convocato l’ambasciatrice italiana per queste dichiarazioni). Sarebbe una decisione molto importante: oltre a condannare in modo chiaro le brutalità attuate dal regime, comprometterebbe ogni possibile dialogo diplomatico tra l’Unione Europea e l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

l8217unione europea sta valutando se indicare i guardiani della rivoluzione come terroristi

© Ilpost.it - L’Unione Europea sta valutando se indicare i Guardiani della rivoluzione come terroristi

Approfondimenti su Unione Europea Guardiani

Patente, l’Unione Europea ha stabilito nuovi criteri: sarà una vera rivoluzione

L'Unione Europea ha annunciato nuovi criteri per il rilascio della patente di guida, segnando un cambiamento significativo rispetto alle norme attuali.

Chi sono i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione che controllano l’Iran

I Pasdaran, conosciuti anche come Guardiani della Rivoluzione, sono un’organizzazione militare e politica di fondamentale importanza in Iran.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Unione Europea Guardiani

Argomenti discussi: Per l’Europa, una dichiarazione d’indipendenza; L'Unione europea deve rafforzare il proprio modello; L'Europa sta perdendo la corsa per le terre rare?; Sta germogliando una nuova Europa?.

L’accordo di libero scambio tra India e Unione Europea, dopo 20 anni di negoziatiUnione Europea e India hanno annunciato martedì mattina di avere infine fatto un accordo di libero scambio dopo vent’anni di negoziati. L’accordo non entrerà subito in vigore, perché richiede l’approv ... ilpost.it

l unione europea staUnione Europea: cosa sta succedendo e perché WhatsApp è sotto sorveglianzaWhatsapp verrà monitorato dalla Commissione Europea per i contenuti che verranno diffusi dalla funzione Canali ... libero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.