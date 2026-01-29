L’Unione Europea sta valutando se indicare i Guardiani della rivoluzione come terroristi

L’Unione Europea sta considerando di mettere i Guardiani della rivoluzione tra le organizzazioni terroristiche. La mossa arriva dopo le recenti proteste in Iran, che hanno portato a una repressione dura e violenta. La decisione potrebbe cambiare molto le relazioni tra l’Europa e Teheran, e rischia di avere ripercussioni anche sui cittadini che vivono tra le due sponde. La questione è ancora aperta, ma l’UE sembra decisa a prendere una posizione forte.

Giovedì i ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione Europea discuteranno della possibilità di inserire i Guardiani della rivoluzione, la più potente forza armata dell’Iran, nella lista delle organizzazioni terroristiche. È una proposta sostenuta anche dall’Italia, che l’ha presentata come una risposta alla repressione violenta e brutale attuata dal regime iraniano per sedare le proteste di inizio gennaio (ha convocato l’ambasciatrice italiana per queste dichiarazioni). Sarebbe una decisione molto importante: oltre a condannare in modo chiaro le brutalità attuate dal regime, comprometterebbe ogni possibile dialogo diplomatico tra l’Unione Europea e l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

I Pasdaran, conosciuti anche come Guardiani della Rivoluzione, sono un’organizzazione militare e politica di fondamentale importanza in Iran.

