La Valle racconta il Mito gli studenti scoprono l’Archivio di Stato con l’Inner Wheel

Questa mattina si è svolto il quarto appuntamento del progetto “La Valle racconta il Mito”, promosso dall’Inner Wheel club di Agrigento, durante il quale gli studenti hanno visitato l’Archivio di Stato. L’iniziativa mira a far conoscere alle nuove generazioni le radici storiche del territorio attraverso percorsi didattici dedicati alla cultura locale. La visita si è svolta in un clima di scoperta e apprendimento condiviso.

Quarto step del percorso "Radici Memoria e Futuro" con l'istituto comprensivo Agrigento Centro e la presidente Vitellaro Di Giovanni Si è rinnovato questa mattina il legame tra le nuove generazioni e le radici storiche del territorio con il quarto step del progetto "La Valle racconta il Mito arricchito da nuovi percorsi", promosso dall'Inner Wheel club di Agrigento. L'iniziativa, dal titolo "Radici Memoria e Futuro", ha visto gli studenti dell'Istituto comprensivo "Agrigento Centro" protagonisti di una visita guidata all'Archivio di Stato. "La storia, l'arte e la cultura sono il pilastro su cui edificare la consapevolezza dell'identità culturale dei cittadini di domani – ha dichiarato la presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni –.

