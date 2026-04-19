Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 18 aprile 2026

Sabato 18 aprile 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi dei programmi trasmessi nel pomeriggio. In particolare, sono stati analizzati i numeri di Verissimo e Bar Centrale, così come gli ascolti delle fasce del preserale e dell'access prime time. La rilevazione riguarda le modalità di fruizione dei programmi andati in onda durante la giornata di sabato.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 18 aprile 2026. Su Rai1 il programma TV dal titolo Bar Centrale ha ottenuto un seguito di 1.333.000 spettatori (11.9%) mentre il format Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla TV 845.000 spettatori (8.9%) e 858.000 spettatori (9.7%) nella parte denominata Passaggio alla mostra. A Sua Immagine ha avuto un seguito di 757.000 spettatori (9.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 18 aprile 2026 Notizie correlate Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026; Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 16 aprile 2026; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 17 aprile 2026. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026Ecco come sono andati gli ascolti tv dei programmi tv andati in onda ieri pomeriggio, sabato 11 aprile 2026. I dati Auditel ... superguidatv.it A Bar Centrale e ad Uno mattina in famiglia per lanciare la puntata di Inimitabili dedicata ad Alida Valli in onda stasera su @RaiTre alle 23.15 dopo Report. Buona domenica a tutti e seguitemi! x.com Buongiorno. Vi aspetto in diretta alle 14,00 su Rai1. Questa settimana Bar Centrale fa tappa a Taurianova, nella piana di Gioia Tauro, terra di tradizioni, profumi e dolcezze. Un luogo dove il bar di paese diventa ancora una volta punto d’incontro, tra storie, opi - facebook.com facebook