Audi A3 vs VW Golf vs Škoda Octavia | tre cugine VAG prezzi diversi

Tre vetture del segmento C appartenenti allo stesso gruppo automobilistico condividono piattaforma, motorizzazioni e cambio DSG, ma si differenziano per prezzo e allestimenti. Si tratta di modelli che condividono molte componenti tecniche, rendendo interessante il confronto tra versioni e varianti offerte sul mercato. La comparazione si concentra sulle differenze di prezzo e sulle caratteristiche specifiche di ciascuna, tutte nate dalla stessa famiglia di veicoli.

Tre auto del segmento C, stesso gruppo Volkswagen, stessa piattaforma MQB Evo, stessi motori, stesso cambio DSG. Cambia il logo, cambia il prezzo. Audi A3 Sportback 30.950€? VW Golf 31.350€? Škoda Octavia 28.000€. 3.350€ di forbice per la stessa identica meccanica. Quale conviene davvero? Leggi anche: Golf vs Corolla Hybrid · Octavia vs Passat Prezzi a confronto (versione 1.5 TSI 115 CV). Audi A3 VW Golf Škoda Octavia Prezzo base 30.950€ SPB 31.350€ Life ~28.000€ Versione media 34.450€ S tronic 34.000€ DSG ~30.500€ Top di gamma S3 333 CV: ~50.000€ Golf R 333 CV: ~56.000€ Octavia RS: ~42.000€ Le tre versioni base con stessa motorizzazione 1.5 TSI 115 CV: Octavia è la più economica (~3.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Audi A3 vs VW Golf vs Škoda Octavia: tre cugine VAG, prezzi diversi Notizie correlate Škoda Octavia vs VW Passat: 13.000€ di differenza, chi vince?Due station wagon tedesche, stesso gruppo Volkswagen, stesse piattaforme, prezzi diversi. VW Golf vs Toyota Corolla 2026: quale ibrida C-segment conviene?Due riferimenti del segmento C, due filosofie ibride completamente diverse: la Volkswagen Golf 1. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Consumi reali in autostrada: ecco le auto con cui si spende meno; Le parole che raccontano un anno di auto usata in Italia; Volkswagen rettifica, il motore 1.0 TSI va avanti: lunga vita al 3 cilindri; Volkswagen 1.0 TSI, risorge il tre cilindri che tutti davano per morto. Audi A3 vs Volkswagen Golf GTIThe ICOTY 2026 Green Car Of The Year award was handed over to the Mahindra XEV 9e, while the Volkswa ... cardekho.com L’Audi RS6 torna più potente che mai: oltre 700 CV e il ritorno della berlina dopo 10 anni #Motor1 facebook