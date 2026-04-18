VW Golf vs Toyota Corolla 2026 | quale ibrida C-segment conviene?

Due delle principali protagoniste nel segmento C delle auto ibride sono la Volkswagen Golf 1.5 eTSI e la Toyota Corolla 2026. La Golf presenta un motore 1.5 con tecnologia eTSI, mentre la Corolla si distingue con un sistema ibrido diverso. Entrambe le vetture sono state recentemente aggiornate e si confrontano sul mercato per offrire alternative nel segmento delle auto compatte ibride.

Due riferimenti del segmento C, due filosofie ibride completamente diverse: la Volkswagen Golf 1.5 eTSI parte da 34.000€ con mild hybrid 48V; la Toyota Corolla Hybrid chiede 33.000€ circa ma offre la full hybrid con cambio E-CVT. Prezzo quasi uguale, sostanza tecnica molto diversa. Ecco il confronto concreto per chi cerca una berlina C-segment ibrida nel 2026. Prezzi a confronto. VW Golf eTSI Toyota Corolla Hybrid Versione base 1.5 eTSI 115 CV DSG Life: 34.000€ Corolla 1.8 Hybrid Active: ~33.000€ Versione media 1.5 eTSI 115 CV DSG Style: 36.350€ Corolla 1.8 Hybrid Trend: ~35.000€ Top termica 1.5 eTSI 150 CV DSG R-Line: ~40.000€ Corolla 2.0 Hybrid 196 CV GR Sport: ~39.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - VW Golf vs Toyota Corolla 2026: quale ibrida C-segment conviene? Notizie correlate Nuova Toyota Corolla Cross 2028: come sarà il nuovo modelloEssendo oggi nel 2026, ecco cosa sappiamo sulla futura Toyota Corolla Cross di seconda generazione. Leggi anche: Toyota 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Toyota aggiorna Yaris Cross: il SUV ibrido cambia aspetto e diventa più premium; La polizia federale brasiliana ha arrestato 33 persone in un'operazione contro le lotterie digitali illegali. VW Golf GTI (2026) vs Toyota GR Corolla (2026) Drag & Rolling RaceIn this Golf GTI vs GR Corolla head-to-head, the VW faces off against the Toyota, a car representing the pinnacle of rally-bred engineering. cars.co.za Volkswagen Golf GTI Drag Races Automatic Toyota GR Corolla in the Wet, It's Not CloseAs long as the tarmac is wet, the front-drive Golf GTI has no chance of launching properly. The GR Gorolla, meanwhile, has the advantage of AWD ... autoevolution.com TUTTE LE NOSTRE AUTO: Dodge Nitro 2.8 diesel 4x4 Volkswagen up Peugeot 308 GT Toyota Corolla Hybrid Toyota corolla 98' Renault scenic Opel corsa 595 abarth Fiat 500 Lancia ypsilon Toyota yaris Fiat g.punto Alfa 164 Citroen c3 Picasso Fiat 600 Fiat facebook