Torino | guerriglia urbana per Askatasuna Poliziotto aggredito e preso a calci Undici feriti Meloni | Colpito lo Stato

A Torino si è scatenata una guerriglia urbana davanti alla sede di Askatasuna. Gli antagonisti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Un poliziotto è stato preso a calci e ha riportato ferite, mentre in tutto sono 11 i agenti rimasti feriti. La tensione resta alta e le forze dell’ordine monitorano la situazione, mentre i manifestanti si sono allontanati.

Guerriglia urbana degli antagonisti di Askatasuna a Torino. Undici feriti fra le forze dell'ordine, aggredito e preso a calci un poliziotto. Dieci fermati. Gli antagonisti, nella lunga giornata torinese, hanno aspettato il buio per staccarsi dal corteo nazionale di Askatasuna a Torino e per cercare di sfondare i cordoni delle forze dell'ordine. È da lì è partita la guerriglia in punti diversi del quartiere Vanchiglia, dove il centro sociale aveva sede prima dello sgombero del 18 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana.

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato aggredito con calci, pugni e anche con un martello.

Argomenti discussi: Il kit per la guerriglia di Aska & C. Così si preparano gli scontri del 31 gennaio a Torino; Corteo del 31 fuori dal centro. Ma Askatasuna conferma i 3 percorsi. Autonomi da tutta Italia; Torino, manifestazione pro Askatasuna:città blindata sabato per i cortei; Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e 'kit anti gas'.

Guerriglia urbana a Torino al corteo per Askatasuna. Salvini e Tajani: Servono nuove norme su sicurezzaPesanti scontri alla manifestazione del mondo antagonista arrivato da tutta Italia e dall’estero a sostegno del centro sociale di corso Regina ... huffingtonpost.it

Guerriglia urbana a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna: 11 feriti tra gli agentiLanci di pietre, incendi e lacrimogeni hanno trasformato la manifestazione in guerriglia urbana. Shock per il video di un poliziotto picchiato e preso a martellate da un gruppo di antagonisti. Undici ... altoadige.it

La guerriglia urbana di oggi a Torino è da condannare senza se e senza ma. Gli anarchici e gli antagonisti che hanno aggredito le forze dell’Ordine e devastato con molotov intere aree urbane non sono manifestanti. Sono criminali che hanno attuato un vero e x.com

Guerriglia nel centro di Torino, poliziotto preso a martellate: la vicinanza agli agenti feriti di Mattarella - facebook.com facebook