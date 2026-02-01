Aggressione a Torino | agente in servizio preso di mira da gruppi ostili durante un intervento di ordine pubblico

Durante un intervento di ordine pubblico a Torino, un agente di polizia è stato circondato e picchiato da alcuni manifestanti che ostacolavano le operazioni. L’agente è stato colpito più volte, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e chiarire cosa sia successo. La scena si è svolta nel centro cittadino, creando scompiglio tra i passanti.

Un agente di polizia in servizio a Torino è stato circondato e violentemente aggredito da un gruppo di manifestanti ostili durante un intervento di ordine pubblico. L’episodio si è verificato nel corso di una manifestazione pro-Askatasuna, un movimento politico e sociale legato al separatismo basco, che ha provocato scontri durati diverse ore nel centro della città. Il poliziotto, che si trovava in assetto operativo, è stato colpito con spranghe e martelli da un numero consistente di persone con il volto coperto, in un’azione che ha generato immediata preoccupazione tra le forze dell’ordine e l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

