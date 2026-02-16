Mattarella a La Stampa dopo attacchi | Giornali pilastro democrazia

Il presidente Mattarella ha parlato con La Stampa per rispondere agli attacchi subiti a fine novembre, sottolineando il ruolo fondamentale dei giornali nella democrazia. Durante l’intervista, ha affermato che i mezzi di informazione devono continuare a essere un pilastro importante, anche in momenti difficili. Ha anche espresso solidarietà verso la redazione e ha augurato buon lavoro per i prossimi mesi.

(LaPresse) – Questa è “l’occasione” per esprimere “la solidarietà” dopo gli attacchi “di fine novembre” e “anche l’apprezzamento per il giornale e gli auguri per il futuro. I giornali sono i pilastri della democrazia, quindi mi raccomando”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, a Torino, la redazione de ‘La Stampa’. “Questo per noi è fondamentale presidente, grazie davvero. Non sa che piacere ci ha fatto questa visita”, ha replicato il direttore Andrea Malaguti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

