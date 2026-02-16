Mattarella a La Stampa dopo attacchi | Giornali pilastro democrazia
Il presidente Mattarella ha parlato con La Stampa per rispondere agli attacchi subiti a fine novembre, sottolineando il ruolo fondamentale dei giornali nella democrazia. Durante l’intervista, ha affermato che i mezzi di informazione devono continuare a essere un pilastro importante, anche in momenti difficili. Ha anche espresso solidarietà verso la redazione e ha augurato buon lavoro per i prossimi mesi.
(LaPresse) – Questa è “l’occasione” per esprimere “la solidarietà” dopo gli attacchi “di fine novembre” e “anche l’apprezzamento per il giornale e gli auguri per il futuro. I giornali sono i pilastri della democrazia, quindi mi raccomando”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, a Torino, la redazione de ‘La Stampa’. “Questo per noi è fondamentale presidente, grazie davvero. Non sa che piacere ci ha fatto questa visita”, ha replicato il direttore Andrea Malaguti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il presidente Sergio Mattarella si è recato a Torino per il centenario di Piero Gobetti e ha visitato la redazione de La Stampa, portando con sé un messaggio di solidarietà dopo l’attacco subito a fine novembre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino prima al teatro Carignano, per la cerimonia dedicata ai 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, poi nella sede del quotidiano La Stampa, in segno di solidarietà per quanto accaduto lo scorso 2 - facebook.com facebook
