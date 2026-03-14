Vannacci si presenta a teatro accusando i media di Angelucci di censura, mentre Giorgia Meloni invita all’unità e si mette in contatto telefonico con i rappresentanti dell’opposizione. Tuttavia, nessun messaggio di solidarietà arriva da Futuro Nazionale, che non risponde alle chiamate o ai messaggi inviati dalla leader. La situazione si svolge in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Giorgia Meloni fa appelli all’unità e telefonate. Chiama tutta l’opposizione, ma per Futuro Nazionale nemmeno un messaggio su WhatsApp. Generale, siete già in maggioranza? “La premier ha tanta paura”, risponde al Foglio Roberto Vannacci. Oppure non voleva fare un autogol, concedervi questo spazio. “ Ci censurano, in tv e nei tg. Sui giornali di Angelucci e su tutti gli altri. Ma non ci fermeranno. Siamo già a oltre dieci mila tesserati”. Ah si? “Ma non posso dirle il numero preciso”. Non può perché Vannacci vuole rivelarlo domani, a teatro. Quello di Montecatini Terme, dove il generale al contrario terrà il suo spettacolo, un comizio a pagamento sulla remigrazione (prezzi tra 21 e 25 euro). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci si rifugia in teatro. "I giornali di Angelucci mi censurano”

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