Cuba Díaz-Canel risponde a Trump | L’aggressore incontrerà una resistenza inespugnabile

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha risposto a Donald Trump, affermando che qualsiasi aggressore esterno incontrerà una resistenza inespugnabile. La dichiarazione arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di prendere il controllo dell’isola caraibica. Díaz-Canel ha pronunciato queste parole in un contesto di tensione tra i due paesi.

“Qualsiasi aggressore esterno incontrerà una resistenza inespugnabile”. Lo promette Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba, dopo che nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha apertamente dichiarato di voler prendere il controllo dell’isola caraibica. Cuba attraversa oggi la fase più difficile dai tempi della rivoluzione di Fidel Castro. All’embargo imposto da Washington, in vigore da oltre sessant’anni, si è aggiunta negli ultimi due anni la chiusura quasi totale dei rifornimenti di petrolio da parte del Venezuela, Paese che a sua volta lo scorso gennaio è caduto nella rete di Trump. L’Avana ora teme di fare la stessa fine di Caracas. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Cuba, Díaz-Canel risponde a Trump: “L’aggressore incontrerà una resistenza inespugnabile” Articoli correlati Cresce la pressione della Casa Bianca su Cuba. Díaz-Canel: “Resistenza inespugnabile contro qualsiasi aggressore”Washington ha intensificato la pressione sulle autorità comuniste cubane perché consentano riforme di libero mercato, mentre l’isola impoverita si... Leggi anche: Cuba, l’ultimatum di Trump: “Il presidente Diaz Canel esca di scena” Why China and Russia are watching Trump's threats to Cuba closely | DW New Una selezione di notizie su Cuba D az Canel risponde a Trump... Temi più discussi: Il presidente cubano risponde pubblicamente alle minacce degli Stati Uniti; Cuba: 'Resistenza inespugnabile contro qualsiasi aggressore esterno'; La Cina risponde all’embargo USA e dona cinquemila sistemi fotovoltaici a Cuba; Carlos Giménez risponde a Díaz-Canel: Quanto accaduto a Morón si ripeterà. Cuba resiste alle pressioni degli Stati Uniti: «Resistenza inespugnabile»Il presidente cubano Díaz-Canel avverte Washington: qualsiasi tentativo di controllo incontrerà una resistenza insormontabile. Intanto, l'isola affronta una crisi energetica con il ritorno parziale de ... msn.com Cuba, per Trump il presidente Diaz Canel deve dimettersi. Lui: Resistenza incrollabileLeggi su Sky TG24 l'articolo Cuba, per Trump il presidente Diaz Canel deve dimettersi. Lui: 'Resistenza incrollabile' ... tg24.sky.it Il golpe dei fratelli Castro, la crisi dei missili, la Baia dei Porci, il ruolo dell'Unione Sovietica, Guantamano. Gli storici interventi di Kennedy, Reagan, Obama e le minacce di Donald Trump. Cronologia della storia infinita delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti - facebook.com facebook Partita per L’Avana la “flotilla” europea Una "Flottilla" per Cuba x.com