ATP di Monaco Cobolli super con Zverev vince in due set | è finale del torneo

Nel torneo ATP di Monaco, Flavio Cobolli ha raggiunto la finale dopo aver sconfitto in semifinale il tedesco Zverev con un doppio 6-3. Cobolli, numero 4 del seeding, ha battuto il numero 1 del tabellone in due set chiusi senza troppi problemi. La partita si è svolta oggi 18 aprile e ha confermato la sua buona forma del momento. La finale si giocherà nelle prossime ore.

Monaco, 18 aprile 2026 – Flavio Cobolli vola in finale nel torneo Atp di Monaco. L’azzurro, testa di serie numero 4, in semifinale batte il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1, per 6-3, 6-3 oggi 18 aprile. Cobolli, dopo l’exploit contro il numero 3 del mondo, attende lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del tabellone, che supera in semifinale lo slovacco Alex Molcan per 6-3, 6-4. Cobolli va a caccia del quarto titolo della carriera e del secondo stagionale dopo quello vinto a Acapulco. In attesa della finale, raggiunta senza cedere nemmeno un set, il romano si gode il primo successo contro Zverev e la prima vittoria contro un top 5. (Fonte Adnkronos) Le dichiarazioni – Fonte SuperTennisTvsupertennis.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Sinner-Alcaraz: il TIE-BREAK integrale del primo set | Monte-Carlo Notizie correlate Leggi anche: Cobolli in finale Atp Monaco, Zverev battuto in 2 set LIVE Cobolli-Zverev 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un gran primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Gioco e primo set Cobolli: seconda carica ad uscire dell’italiano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora affronterà Zverev; Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; Atp Monaco, Flavio Cobolli in semifinale. Cobolli-Shelton, finale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tvGrazie al successo ai danni di Zverev, l'azzurro ha raggiunto l'atto conclusivo sulla terra rossa in Germania: ecco tutto quello che c'è da sapere ... corrieredellosport.it Cobolli-Shelton, finale ATP Monaco: quando si gioca, programma, orario, tv e streamingFlavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev: ... oasport.it Cobolli si prende la finale a Monaco e il primo pensiero va a Mattia: la dedica al 13enne, promessa del Tennis Club Parioli, scomparso ieri Forse non è un caso che la prima vittoria di Flavio Cobolli in carriera contro un top 5 sia avvenuta proprio oggi. Il facebook Shelton è in finale per il secondo anno consecutivo a Monaco, questa volta se la vedrà contro Cobolli @BMWItalia x.com