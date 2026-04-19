Atp Monaco il grande ritorno di Cobolli | ranking stravolto la posizione dopo la finale

Nel torneo ATP di Monaco, Flavio Cobolli ha raggiunto la finale dopo aver disputato diverse partite di alto livello. La finale si tiene oggi contro un avversario statunitense. La sua prestazione ha portato a un notevole cambiamento nella classifica mondiale, influenzando la posizione complessiva del giocatore. Un rappresentante italiano si trova ora in una posizione di rilievo nel torneo.

Flavio Cobolli torna in grande spolvero con una grande prova nell’Atp di Monaco. Oggi la finale contro Shelton, ma il ranking è già stravolto Un pezzo di Italia conquista Monaco. Flavio Cobolli ha conquistato la finale a Monaco dopo le ottime prestazioni di questa settimane, tornando a mostrare il suo tennis dopo un periodo difficile. Non era stato per niente semplice il cammino dell’italiano nel 2026, visto quanto successo agli Australian Open, i problemi fisici e qualche errore di troppo. È fisiologico che non sempre in uno sport individuale si possa essere al top, ma allo stesso tempo ora c’era grande necessità di reagire all’alba della stagione sulla terra rossa.🔗 Leggi su Sportface.it

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A Monaco Flavio Cobolli va a caccia del 4° titolo ATP in carriera: l'azzurro pronto a sfidare in finale Ben Shelton facebook

A Monaco Flavio Cobolli va a caccia del 4° titolo ATP in carriera: l'azzurro pronto a sfidare in finale Ben Shelton #Tennis #ATP #BMWOpenbyBitpanda #Cobolli x.com