Atletico Lucca ribalta il Corsagna | caos in vetta tra Carrarese e Capezzano

Nella giornata di domenica 19 aprile 2026, il campionato dilettantistico toscano ha visto l’Atletico Lucca ottenere una vittoria per 3-2 contro il Corsagna, riaccendendo le possibilità di promozione. La partita ha avuto un andamento combattuto e intenso, con il risultato che ha influito sulla classifica, creando confusione tra le prime posizioni, attualmente occupate da Carrarese e Capezzano.

Il del calcio dilettantistico toscano si è infiammato in questa domenica 19 aprile 2026, con l’Atletico Lucca che ha riacceso le speranze di promozione dopo una vittoria combattuta contro il Corsagna per 3-2. Mentre la battaglia per i vertici della Prima Categoria vede la Carrarese Giovani scivolare in un incredibile pareggio per 4-4 contro il Capezzano Pianore, perdendo il distacco dalla vetta a favore del Capezzano stesso, altre sfide hanno segnato i destini delle classifiche locali, tra successi netti e pareggi sofferti. L’ascesa dell’Atletico Lucca e il caos nella corsa alla promozione. Nelle zone dove si gioca la sopravvivenza e la gloria sportiva, il risultato più significativo arriva dal campo dell’Atletico Lucca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Lucca ribalta il Corsagna: caos in vetta tra Carrarese e Capezzano Notizie correlate Leggi anche: PRIMA CATEGORIA: la capolista rimonta grazie alla doppietta di monaco. gol da 3 punti per filippi. La Fivizzanese ferma l’Atletico Lucca, colpaccio del Mulazzo. La Carrarese Giovani ribalta il Romagnano e allunga in vetta Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Atletico Lucca-Capezzano il clou. In Garfagnana derby interessantiIn Prima categoria, nel girone "A", big-match per la capolista Atletico Lucca che ospita il Capezzano, quotata formazione che insegue a -2, mentre... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Alla Carrarese Giovani il derby di Romagnano (1-2); PRIMA CATEGORIA: la capolista rimonta grazie alla doppietta di monaco. gol da 3 punti per filippi. La Fivizzanese ferma l’Atletico Lucca, colpaccio del Mulazzo. La Carrarese Giovani ribalta il Romagnano e allunga in vetta; PRIMA CATEGORIA | la capolista rimonta grazie alla doppietta di monaco gol da 3 punti per filippi La Fivizzanese ferma l’Atletico Lucca colpaccio del Mulazzo La Carrarese Giovani ribalta il Romagnano e allunga in vetta; Fivizzanese frena l’Atletico Lucca | sogno play-off per i delfini. PRIMA CATEGORIA: la capolista rimonta grazie alla doppietta di monaco. gol da 3 punti per filippi. La Fivizzanese ferma l’Atletico Lucca, colpaccio del Mulazzo. La Carrarese ...ROMAGNANO 1 CARRARESE GIOVANI 2 ROMAGNANO: Mariani, Berti (43’ st Corbani), Marku E., Cosentino, Barbetti, Banti (22’ st Cateni), Youssefi (32’ st Galli), ... sport.quotidiano.net Prima» e seconda». Spicca il derby tra Academy Porcari e Atletico LuccaSeconda giornata in Prima e Seconda categoria, campionati ancora tutti da scoprire, ma che hanno già messo in evidenza alcune... Seconda giornata in Prima e Seconda categoria, campionati ancora tutti ... lanazione.it I risultati del settore giovanile #AtleticoLucca #ForzaAtletico facebook