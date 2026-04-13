PRIMA CATEGORIA | la capolista rimonta grazie alla doppietta di monaco gol da 3 punti per filippi La Fivizzanese ferma l’Atletico Lucca colpaccio del Mulazzo La Carrarese Giovani ribalta il Romagnano e allunga in vetta

Nella prima categoria, la squadra in testa alla classifica ha recuperato lo svantaggio grazie a una doppietta di un giocatore e un gol decisivo di un altro. La squadra locale ha ottenuto tre punti grazie a una rete di un altro giocatore. La squadra della Fivizzanese ha fermato l’Atletico Lucca, mentre il Mulazzo ha ottenuto un risultato positivo contro una squadra avversaria. La Carrarese Giovani ha ribaltato il risultato contro il Romagnano, allungando in vetta alla classifica.

ROMAGNANO CARRARESE GIOVANI. ROMAGNANO: Mariani, Berti (43’ st Corbani), Marku E., Cosentino, Barbetti, Banti (22’ st Cateni), Youssefi (32’ st Galli), Lezza (38’ st Melis), Crovi (22’ st Bellè), Della Pina, Maggiore. A disp. Bigini, Petrini, Baldoni, Volpicelli. All. Battaglia.. CARRARESE GIOVANI: Ceragioli, Orlandi (10’ st Capo), Bongiorni, Cucurnia G., Agyei, Zuccarelli, Canesi, Monaco, Manfredi (12’ st Dell’Amico), Costa (46’ st Sodini), Da Pozzo. A disp. Poli, Bonci, Guidi, Agnesini, Bruzzi, Cucurnia A.. All. Moriani.. Arbitro: Terni di Lucca.. Marcatori: 37’ pt Della Pina (R), 20’ e 44’ st Monaco (C).. Note: ammoniti Berti, Ceragioli.. MASSA – La capolista Carrarese Giovani, grazie a Monaco, ribalta il Romagnano nel finale e riporta a 4 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - PRIMA CATEGORIA: la capolista rimonta grazie alla doppietta di monaco. gol da 3 punti per filippi. La Fivizzanese ferma l’Atletico Lucca, colpaccio del Mulazzo. La Carrarese Giovani ribalta il Romagnano e allunga in vetta Calcio, In prima categoria il romagnano conquista tre punti d’oro in ottiCa salvezza. La Carrarese Giovani di Moriani si lancia all’inseguimento della capolista Atletico LuccaLa Carrarese Giovani ha conquistato una vittoria significativa imponendosi per 2 a 0 contro il Piazza e da domenica sera insegue la capofila Atletico... Calcio: in Prima Categoria rallenta la corsa la Carrarese Giovani. Romagnano rigenerato dalla ’cura’ BattagliaLa venticinquesima domenica del campionato di Prima Categoria ha evidenziato il rallentamento alla produzione-punti della capofila Carrarese Giovani...