INSIDE Intervista al Presidente FIDAL Stefano Mei

Stefano Mei, presidente della Federazione di Atletica Leggera Italiana, ha parlato delle sfide recenti che il settore ha affrontato, tra cui la ripresa delle competizioni dopo la pandemia. Mei ha spiegato come gli eventi nazionali abbiano visto un aumento di partecipanti e interesse, grazie anche a nuove iniziative di promozione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di investire sui giovani talenti per rafforzare il movimento atletico italiano. La sua intervista offre uno sguardo diretto sulle strategie future.

Intervista con Stefano Mei, presidente della Federazione di Atletica Leggera Italiana, tra racconto dei successi passati e presenti e prospettive per la crescita del movimento italiano. L'atletica italiana vive una fase di straordinaria vitalità. A sottolinearlo è il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, che ha tracciato un bilancio del momento attuale e delineato le prospettive future del movimento azzurro. "La crescita? Abbiamo puntato sugli atleti e investito risorse importanti".Una strategia chiara, che mette al centro il talento e le strutture di supporto, con l'obiettivo di consolidare i risultati internazionali e ampliare la base del movimento.