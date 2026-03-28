Nella mattinata di oggi, le forze di polizia sono entrate in una stanza d'albergo a Roma appartenente a un europarlamentare. La stessa eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha riferito di aver subito un controllo, che avrebbe avuto origine da una segnalazione proveniente da un altro Paese. L’accesso è stato descritto come un atto dovuto dalle autorità.

Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel nella Capitale, a ridosso dell'inizio del corteo No Kings e Askatasuna. Secondo quanto riferito, due agenti si sono presentati all'alba per un «controllo preventivo», restando nella stanza per quasi un'ora nonostante l'esponente politica si fosse immediatamente qualificata. L'episodio ha scatenato l'immediata reazione dei leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che in una nota congiunta hanno definito l'accaduto di una «gravità inaudita». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese»

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