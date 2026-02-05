Atalanta Juve Coppa Italia 2-0 LIVE | raddoppia Sulemana

L’Atalanta batte 2-0 la Juventus nei quarti di Coppa Italia e si prende la qualificazione alle semifinali. Sulemana segna il raddoppio con un goal deciso, mentre i bianconeri faticano a trovare il ritmo giusto. La partita si gioca a Bergamo e i padroni di casa dominano, lasciando poche chance agli avversari. La Juventus si presenta con molte aspettative, ma lascia il campo con le mani vuote.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 2-0: sintesi e moviola. 79? DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro Openda e Zhegrova, fuori Conceicao e Cambiaso. 77? GOL ATALANTA – Raddoppia la Dea con il gol di Sulemana su assist si Bellanova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La partita tra Atalanta e Juventus nei quarti di Coppa Italia si è aperta subito con i bianconeri che sono andati vicini al gol.

