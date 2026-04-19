Atalanta-Roma | la disponibilità di Wesley influisce sulla strategia di Gasperini e Ranieri

Durante la partita di Serie A tra Napoli e Roma dello scorso 15 febbraio, il giocatore della Roma è stato sostituito a causa di un infortunio. La sua disponibilità per le prossime partite è stata oggetto di attenzione, poiché influisce sulle scelte tattiche degli allenatori delle due squadre. La condizione del calciatore ha determinato variazioni nelle strategie adottate dai tecnici durante la partita e potrebbe avere ripercussioni anche sugli impegni futuri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’indisponibilità del terzino Wesley Franca si sta rivelando un elemento di crescente tensione tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il senior advisor del club Claudio Ranieri. Ultime notizie suggeriscono che il brasiliano non sarà a disposizione per affrontare l’Atalanta in Serie A questo fine settimana. Questa situazione ha anche innescato discussioni interne nella Roma, dove Ranieri ha recentemente rilasciato un’intervista affermando che Gasperini non fosse tra i primi tre candidati per il ruolo di allenatore prima della sua nomina, colpendo anche il tecnico per le sue critiche sui giocatori acquistati nel mercato estivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Atalanta-Roma: la disponibilità di Wesley influisce sulla strategia di Gasperini e Ranieri. Notizie correlate Leggi anche: Roma-Atalanta, caos Olimpico: la Curva Sud contro Ranieri e Gasperini? Roma-Atalanta, nervi tesi all’Olimpico: il duello Ranieri-Gasperini infiamma la ChampionsIl fischio d’inizio di Roma-Atalanta allo Stadio Olimpico non spazzerà via le scorie di una settimana vissuta sul filo del rasoio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma Atalanta in tv e streaming: dove vedere la partita; Le formazioni di Roma-Atalanta | Serie A Enilive 2025/26; Ultimi posti per Roma-Atalanta: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Roma-Atalanta in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficialiLa Roma ospita l'Atalanta nel sabato sera di Serie A, una sfida al sapore di Europa con Gasperini che ritrova la sua ex squadra: dove vedere la partita ... fanpage.it Probabili formazioni Roma-Atalanta: chi sostituisce Pellegrini, Raspadori più di ZalewskiProbabili formazioni Roma Atalanta - Uno dei match più interessanti che regalerà la 33^ giornata di Serie A sarà ... fantamaster.it Roma-Atalanta 1-1: risultato giusto per quello che si è visto - facebook.com facebook Gasperini si emoziona ricordando la "sua" Atalanta #Gasperini #Roma #DAZN x.com