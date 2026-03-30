LECCE-MILAN 0-2 | IN EVIDENZA | 2ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025 26

Nel match valido per la seconda giornata della Serie A 202526, il Milan ha vinto sul campo del Lecce con il punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Loftus-Cheek e un altro giocatore non specificato. La squadra rossonera ha così riscattato la sconfitta precedente contro la Cremonese.

Il Milan rialza la testa dopo lo scivolone contro la Cremonese con una vittoria decisa sul Lecce grazie alle reti di Loftus-Cheek e .Guarda questo video su Youtube I convocati per la Coppa del Mondo iracheno 2026: l’ultima selezione di Graham Arnold in vista degli spareggi interconfederali di qualificazione alla Coppa del Mondo Squadre confermate e formazioni complete nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, canale TV, live streaming © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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