Giovedì scorso, all’Olimpico, Giacomo Raspadori ha disputato per la prima volta una partita intera con la maglia dell’Atalanta, durante la semifinale di Coppa Italia contro la Roma. La sua presenza è stata significativa, considerando che si trattava della sua prima occasione di giocare un’intera gara in questa competizione. La partita si è conclusa con il passaggio del turno per la squadra bergamasca.

Bergamo, 19 aprile 2026 – Finalmente novanta minuti interi per Giacomo Raspadori, ieri all’Olimpico contro la Roma. Una partita giocata dal primo all’ultimo minuto per il 26enne attaccante bolognese, dopo quella disputata il 25 gennaio contro il Parma. Il trequartista torna titolare due mesi e mezzo dopo, in un match che forse potrebbe rappresentare la svolta per la punta emiliana, finora ai margini delle rotazioni, complice anche uno stiramento muscolare che lo ha costretto a fermarsi per cinque settimane da metà febbraio a fine marzo. Voglia di riscatto. “ Ora sto molto bene sia fisicamente che mentalmente, sono rientrato bene dopo l’infortunio, proprio ora che c’è il momento più importante della stagione, in cui ci si gioca tutto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, è Raspadori l’arma in più per la semifinale di Coppa Italia

Notizie correlate

L’Atalanta schianta la Juventus: 3-0 al Gewiss e semifinale di Coppa ItaliaL’Atalanta di Raffaele Palladino travolge la Juventus con un netto 3-0 nella sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia, disputata questa sera...

Calcio, l’Atalanta stende la Juventus ed approda in semifinale di Coppa ItaliaLa seconda semifinalista della Coppa Italia 2025-2026 di calcio è l’Atalanta, che supera per 3-0 la Juventus nei quarti di finale ed avanza al...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il pareggio prima dell’intervallo ha cambiato tutto: match analysis di Roma-Atalanta; Atalanta, le ultime in vista della Roma: tentazione Scamacca dal 1' per Palladino; Roma-Atalanta, un gol per ciascuno e solo un punto contro Gasperini; Atalanta, c’è la Coppa Italia ma niente turnover: pronti Scamacca e De Ketelaere.

Atalanta, è Raspadori l’arma in più per la semifinale di Coppa ItaliaIl trequartista, che ha giocato novanta minuti contro la Roma, è pronto per tornare ad essere un titolare fisso nell’attacco della Dea. Mercoledì 22 aprile alla New Balance Arena arriva la Lazio ... sport.quotidiano.net

Raspadori è carico: «La testa piomba sul match di mercoledì! E’ un obiettivo importante»Giacomo Raspadori, giocatore dell’Atalanta, ha speso delle parole in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Cosa filtra Sale l’attesa per Atalanta Lazio, semifinale di Coppa Italia in ... lazionews24.com

#Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Con la Roma risultato giusto, contro la Lazio la partita dell'anno" x.com

Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Con la Roma risultato giusto, contro la Lazio la partita dell'anno" - facebook.com facebook