L’Atalanta vince 3-0 contro la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo e si assicura il pass per la semifinale di Coppa Italia. I bergamaschi dominano la partita e eliminano i bianconeri in un match secco dei quarti di finale. Ora aspettano di conoscere la loro avversaria tra Bologna e Lazio.

L’Atalanta di Raffaele Palladino travolge la Juventus con un netto 3-0 nella sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia, disputata questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo, eliminando i bianconeri dalla competizione e strappando il pass per la semifinale contro la vincente di Bologna-Lazio. La formazione orobica ha dominato l’incontro grazie alle reti di Scamacca su rigore nel primo tempo e ai sigilli di Sulemana e Pasalic nella ripresa, certificando una superiorità atletica e tattica che non ha lasciato scampo agli uomini di Luciano Spalletti. Nonostante l’esordio di nuovi innesti come Boga e Holm, la compagine torinese ha pagato a caro prezzo le incertezze difensive, in particolare di Bremer, uscendo anzitempo dal torneo nazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - L’Atalanta schianta la Juventus: 3-0 al Gewiss e semifinale di Coppa Italia

Approfondimenti su Atalanta Juventus

L'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia.

L’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Atalanta - Juventus 1:2 - All Goals & Highlights - Jonathan David Bicycle Goal

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Il Mattino: Fuga Benevento, la B nel mirino; Schianto alla Celadina, morta la motociclista investita.

Scamacca, Sulemana, Pasalic: l'Atalanta schianta la Juventus e vola in semifinaleL'Atalanta travolge 3-0 la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. La sblocca Scamacca su rigore, poi nel finale la Dea dilaga con Sulemana e Pasalic. Nel prossimo turno la squadra di Palladino ... fantacalcio.it

Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinaleA Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, ... tg24.sky.it

| Atalanta beat Juventus to reach the Coppa Italia semi-finals! x.com

Coppa Italia Eccellenza, Tisci: “Partita bellissima, uno spot per il nostro calcio” facebook