L’Atalanta batte 3-0 la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale. La squadra bergamasca ha dominato l’incontro, impedendo ai bianconeri di reagire e conquistando così un posto tra le migliori quattro del torneo. Ora aspetta di scoprire chi tra Bologna e Lazio sarà il suo prossimo avversario.

La seconda semifinalista della Coppa Italia 2025-2026 di calcio è l’ Atalanta, che supera per 3-0 la Juventus nei quarti di finale ed avanza al penultimo atto, dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio. A Bergamo gli orobici si impongono grazie al rigore di Scamacca e, nel finale, alle reti di Sulemana e Pasalic. Nel primo tempo l’equilibrio si spezza al 27?, quando il direttore di gara viene richiamato al VAR per valutare un tocco di mano in area di Bremer: l’arbitro concede il penalty e dal dischetto Scamacca porta in vantaggio la Dea. Si va al riposo sul risultato di 1-0. Nella ripresa la Juventus si sbilancia andando alla ricerca del pari e gli orobici la puniscono: al 77? Sulemana, subentrato proprio a Scamacca, firma il raddoppio, infine all’85’ il neoentrato Pasalic chiude definitivamente i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, l’Atalanta stende la Juventus ed approda in semifinale di Coppa Italia

Approfondimenti su Atalanta Juventus

L’Atalanta vince 3-0 contro la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo e si assicura il pass per la semifinale di Coppa Italia.

L'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

DOMINANT PERFORMANCE | EXTENDED HIGHLIGHTS Juventus-Udinese 2-0 | Coppa Italia

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: L’Atalanta stende la Juventus e va in semifinale; Calcio: L'Atalanta stende la Juventus | blue News; Atalanta ai playoff: vince l'Union 1-0 a Bruxelles; Coppa Italia, l'Atalanta stende la Juventus: 3-0.

L’Atalanta stende la Juventus e va in semifinaleL’Atalanta è la seconda semifinalista di Coppa Italia, grazie al 3-0 con cui ha superato la Juventus. Nonostante i bianconeri si siano fatti preferire per lunghi tratti, sono stati poco concreti negli ... rsi.ch

Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinaleA Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, ... tg24.sky.it

JUVE, LA COPPA ITALIA FINISCE QUI: CONCEICAO SPRECA, TRE SCHIAFFI DALLA DEA youtu.be/HnDyEc-FURU x.com

Coppa Italia Eccellenza, Tisci: “Partita bellissima, uno spot per il nostro calcio” facebook